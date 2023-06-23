منشطا نهائي الكأس والفاف يكرّمون رئيس الجمهورية

حظي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الخميس، بتكريم خاص من طرف منشطا نهائي كأس الجمهورية والفاف على حد سواء.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية على “فيسبوك” اليوم الجمعة، صورا لتكريم الرئيس على هامش نهائي السيدة الكأس، الذي فاز به أولمبي الشلف على شباب بلوزداد. بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

وقدم رئيس الأولمبي لرئيس الجمهورية قميصا لناديه يحمل اسم الرئيس. وهو ما قام به أيضا كل من رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي، ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” جهيد زفيزف.