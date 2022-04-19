منشور فايسبوكي يطيح برأس مديرة التسويق في الجوية الجزائرية!

أنهت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، مهام مديرة التسويق في الشركة نهلة بن بلقاسم، بالإضافة الى انهاء عقد الوكالة المكلفة بالإتصال.

وذلك بسبب ارتكابها لخطأ جسيم، بعد منشور على الصفحة الرسمية للخطوط الجوية الجزائرية على “فايسبوك” حول الترويج للسياحة لمدينة تلمسان.

وجاء في المنشور الذي من المفروض انه يروج للسياحة الى الجزائر، اعتبار مدينة تلمسان ووصفها بأنها تزخر بالآثار “الإسبانية-المغربية” وطابعها الاندلسي، كما انها “مدينة الفن والتاريخ” الملقبة بـ “لؤلؤة المغرب العربي “، في تجاهل واضح لـ”جزائرية” هذه المدينة وكأنها تقع خارج التراب الوطني تماما.

وكان هذا المنشور، قد أسال الكثير من الحبر وخلق جدل واسع على وسائل التواصل الإجتماعي، خصوصا مما حمله في طياته من ربط لمدينة تلمسان بالمغرب واسبانيا في وقت تشهد الجزائر علاقات متوترة على وجه الخصوص مع هذين البلدين.

كما تم أيضا، إنهاء العقد الذي يربط قسم التسويق في الخطوط الجوية الجزائرية، بوكالة الاتصالات “Ganfood” (شركة جزائرية تابعة لمجموعة “Havas Group”) ، والتي تعتبر مجموعة استشارية فرنسية في مجال الاتصالات.

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