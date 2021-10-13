منصة “بلوبورد” تطلق عروضا جديدة للحصول على التأشيرة الكندية

أقدمت، منصة “بلوبورد” على تحديث برمجيتها، لمساعدة الشباب في طلب التأشيرة إلى كندا، أو للباحثين عن فرص العمل هناك.

ورد في التحديث الأخير للمنصة، شرح الإجراءات والعمليات الواجب اتباعها، في طلب التاشيرة والبحث عن العمل.

كما تقترح دراسة ملفات الهجرة بدعم من الخبراء في الميدان وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة التي تُمكن من الحصول على طلب مقبول لدى السلطات الكندية.

وتتكون فرقة الخبراء من مستشارين ومحامين معتمدين من طرف ذات السلطات.

وحاء تحديث المنصة، بعد البحوث والمساهمات التي قدمها الجزائري منير جمة.

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