منصة رقمية لتوظيف الأساتذة الجامعيين

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن فتح منصة رقمية خاصة بالاساتذة المترشحين لمسابقات التوظيف قسم “ب ” يتم من خلالها جمع الملفات عبر نظام بروغرس.

وأكد الوزير ان عملية دراسة الملفات وإجراء المقابلات ستتم على مستوى كل مؤسسة جامعية معنية بالتوظيف الخارجي للأساتذة المساعدين قسم (ب), حيث خصص القطاع ألفي و186 منصبا ماليا لهذه العملية بعنوان سنة 2022.

وأضاف بأن القطاع خصص لأول مرة 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة بهدف تدعيم التأطير الإداري النوعي بمؤسسات القطاع تجسيدا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021 المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.

ويدخل هذا، يضيف الوزير، في إطار تجسيد برنامج عمل القطاع الرامي إلى تحسين نوعية التكوين والبحث الذي يتطلب تحسينا في نوعية التأطير البيداغوجي وتعزيزه، داعيا كل الفاعلين والكفاءات والطاقات الجامعية إلى الانخراط في الاستراتيجية التي تبناها القطاع لتنفيذ برنامج عمله المتضمن في مخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.

وأبرز عبد الباقي بن زيان الذي حث على ضرورة تثمين البحوث العلمية الجامعية من خلال استغلال الإمكانات الرقمية التي تتوفر عليها الجامعات بأن “هذا البرنامج يعالج ملفات كبرى تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد الأبعاد في مجالات التعليم والتكوين و البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتفتح على المحيط الاجتماعي و الاقتصادي والمحيط الدولي وكذا الحوكمة الجامعية”.

وفيما يخص تعزيز الحوكمة بالخدمات الجامعية تم, يضيف الوزير، “إطلاق منصة رقمية لجمع الترشحات لانتقاء مسؤولي الخدمات الجامعية على كافة المستويات المحلية والوطنية بما في ذلك مديري الإقامات ومديري الخدمات الجامعية”.

وستتم, يضيف المصدر, دراسة ملفات الترشح بكل دقة وعناية. مبرزا بأنه من شأن هذه العملية إضفاء الشفافية والنزاهة في عمليات انتقاء مسؤولي الخدمات الجامعية.

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