منصتان رقميتان لخدمة المتكونين وتسيير المؤسسات التكوينية

ستشرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، غدا الإثنين، على اليوم الدراسي الموجه لفائدة مسؤولي شبكة الهندسة البيداغوجية.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، سيحضر هذا اليوم الدراسي، عدد من اعضاء الحكومة.

هذا ويهدف هذا اليوم الدراسي، إلى عصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال تطوير المنصة الرقمية مهنتي للتسجيل عن بعد.

وتسمح هذه المنصة، بمتابعة ومرافقة المتكون من أول يوم له بالمؤسسات التكوينية، إلى غابة تخرجه.

بالإضافة إلى تطوير المنصة الرقمية “مهنتي”، والتي تعطي امكانية تسيير كل جوانب المؤسسات التكوينية عن بعد وبدقة، يضيف البيان.