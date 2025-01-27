منصوري تستقبل المبعوث الخاص لمنطقة الساحل بوزارة الخارجية النرويجية

إستقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، المبعوث الخاص لمنطقة الساحل بوزارة الخارجية النرويجية، كنوت لانغلاند.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، ركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل.

كما تناول الجانبان خلال المحادثات التحديات الأمنية، والتغير المناخي، والقضايا الإنسانية التي تواجهها المنطقة. بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة.

هذا وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الدولي لدعم دول الساحل في مواجهة هذه التحديات المتعددة الأبعاد.