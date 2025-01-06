منصوري تسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الليبيري

سلمت كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالشؤون الافريقية، سلمة بختة منصوري، رسالة خطية إلى الرئيس الليبيري موجهة إليه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، حلت أمس الأحد، سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالشؤون الافريقية. بعاصمة جمهورية ليبيريا مونروفيا، أين استقبلت من طرف جوزيف نيوما، رئيس جمهورية ليبيريا.

أين سلمت كاتبة الدولة، خلال هذا اللقاء، رسالة خطية إلى الرئيس الليبيري موجهة إليه من طرف رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، كما أبلغته تحياته الأخوية، وتطلعه لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.

من جهته، أشاد الرئيس الليبيري بعمق العلاقات الثنائية، وبالمكانة المرموقة للجزائر على الصعيد الافريقي، مبديا تقديره للزيارة التي تقوم بها كاتبة الدولة الى بلاده.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية و مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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