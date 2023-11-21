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منصّة X “تويتر” ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة

بقلم م. فيصل
منصّة X “تويتر” ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة
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أعلن مالك منصّة X “تويتر” إيلون ماسك بالتبرع بعائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالعدوان على غزة إلى مستشفيات الصهاينة والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.

وفي تغريدة نشرها إيلون ماسك عبر منصّة X اعلن عن عن قراره بالتبرع بعائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالعدوان على غزة إلى مستشفيات الصهاينة والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة

وكتب ان منصّة X “تويتر” ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى مستشفيات “الاحتلال الإسرائيلي” والصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

رابط دائم : https://nhar.tv/kW3TA
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