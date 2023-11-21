أعلن مالك منصّة X “تويتر” إيلون ماسك بالتبرع بعائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالعدوان على غزة إلى مستشفيات الصهاينة والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.

وفي تغريدة نشرها إيلون ماسك عبر منصّة X اعلن عن عن قراره بالتبرع بعائدات الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالعدوان على غزة إلى مستشفيات الصهاينة والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة

وكتب ان منصّة X “تويتر” ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى مستشفيات “الاحتلال الإسرائيلي” والصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.