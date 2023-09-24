منطقة شنغن في خطر والاتحاد الأوروبي على أبواب أزمة خانقة

أثارت الأعداد القياسية للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا مخاوف بشأن مستقبل حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.

وقالت النمسا إنها ستعيد مراقبة الحدود مع إيطاليا، حيث وصل أكثر من 130 ألف مهاجر حتى الآن هذا العام.

كلا البلدين عضوان في منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي. وهي المنطقة الخالية من جوازات السفر والتي تعد واحدة من أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي.

وكذلك فعلت فرنسا، التي تحركت أيضًا لتشديد الرقابة على حدودها مع إيطاليا. باستخدام ضباط وطائرات بدون طيار، خوفًا من عبور المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية.

وقال لوكا زايا، العضو البارز في حزب الرابطة وحاكم منطقة فينيتو الغنية. في شمال إيطاليا: “إنهم يعلقون شنغن لمحاولة منع المهاجرين من الوصول إلى أراضيهم”.

وقال إن قرار إغلاق الحدود لا ينتهك مبادئ شنغن فحسب. بل يسلط الضوء على فشل أوروبا في وضع عملية فعالة لإعادة المهاجرين أو تقاسم عبء المهاجرين عبر الكتلة.

وقال زايا: “من بين حوالي 140 ألف إلى 150 ألف مهاجر ينبغي إعادتهم إلى وطنهم. تمكنا من إعادة 3500 إلى 4000 فقط”.

وأضاف: “ونظام إعادة التوطين لا يعمل أيضاً”. في إشارة إلى خطة الاتحاد الأوروبي المتوقفة لإعادة توطين المهاجرين في دول الاتحاد.

شنغن “في خطر”

وحذرت روما بانتظام منذ أزمة المهاجرين عام 2015 من أن الفشل في معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية. سيعرض منطقة شنغن للخطر.

وبررت بروكسل الزيادة الكبيرة في تمويل وكالة الحدود التابعة لها. على أساس أن الحماية الصارمة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحمي منطقة السفر الخالية من جوازات السفر.

ومع ذلك، تعثرت الإصلاحات المطلوبة بشدة لقواعد الاتحاد الأوروبي. بشأن اللجوء بسبب الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء.

وقالت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية والديمقراطية الاشتراكية. إنها “ترى أن منطقة شنغن في خطر” واتبعت خطاً حذراً بشأن تعزيز الضوابط على الحدود. بينما دفعت في الوقت نفسه إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة من جانب الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى الكتلة.

في ألمانيا، وصلت الضوابط الحدودية إلى الحدود النمساوية مع موجة الهجرة الجماعية عام 2015. وأصبحت حقيقة من حقائق الحياة منذ ذلك الحين.

وفي ضوء حقيقة أن معظم المعابر الحدودية غير القانونية تتم الآن عبر بولندا وجمهورية التشيك. يدعو السياسيون المحافظون إلى توسيع نطاق عمليات التفتيش على طول الحدود الشرقية للبلاد التي يبلغ طولها 800 ميل.

دعوات لنشر الشرطة على الحدود الألمانية

وفي حديثه يوم الخميس، ناشد أرمين شوستر، وزير داخلية ولاية ساكسونيا الشرقية. برلين “وضع الشرطة الفيدرالية مباشرة على الحدود”.

وأضاف السياسي من الحزب الديمقراطي المسيحي: “المبرر الواضح للضوابط الثابتة. هو أنه يمكنني بعد ذلك رفض الدخول على الحدود، ولا يُسمح لي بفعل ذلك بمجرد دخول شخص ما إلى البلاد”.

في الوقت الحالي، تجري ألمانيا عمليات بحث فقط في المناطق النائية خلف حدودها الشرقية. والتي تصر الحكومة على أنها “أكثر نجاحًا” من عمليات التفتيش الثابتة.

ومع ذلك، تظهر الإحصاءات الرسمية أن المهاجرين لا يتم إرجاعهم أبدًا عند وصولهم عبر بولندا.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بالعودة المؤقتة لضوابط الحدود بين الدول الأعضاء في ظروف معينة. بما في ذلك ضغط الهجرة على الدول الحدودية للكتلة.

ومع ذلك، فإن عودة مثل هذه الضوابط أمر مثير للجدل في اتحاد يقدر حرية الحركة. حتى بعد عودتها المؤقتة خلال أزمة عام 2015 ووباء فيروس كورونا.

خلال الوباء، عندما تم إغلاق العديد من الحدود، حذر إيمانويل ماكرون زملائه من قادة الاتحاد الأوروبي. من أن “موت شنغن” من شأنه أن يعرض “بقاء المشروع الأوروبي” للخطر.

المفاوضات للبدء

وهددت المفوضية الأوروبية النمسا بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية. بسبب عمليات التفتيش الحدودية التي تجريها على سلوفينيا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وتم تقديمها خلال أزمة المهاجرين عام 2015 وظلت سارية. على الرغم من الحاجة إلى طلب إذن من بروكسل لتمديد الضوابط كل ستة أشهر.

ومن المقرر أن يبدأ المشرعون في الاتحاد الأوروبي المفاوضات حول قانون شنغن في الأيام المقبلة. في محاولة للتنسيق عندما يمكن تعليق القواعد أم لا.