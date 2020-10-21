منظمات أرباب العمل: مشروع الدستور جاء بعدة اقتراحات طرحناها

أكدت منظمات أرباب العمل الأربعة، إن مشروع تعديل الدستور جاء بعدة اقتراحات طرحتها المنظمات.

ومن بين هذه الاقتراحات، ضمانات تخص الحق في الاستثمار والمساواة بين القطاع العمومي والخاص وتسهيل آلية الحصول على القروض.

وجددت المنظمات المتمثلة في كل من “الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائرية والكونفدرالية الجزائرية للباتورنا”، دعوتها للحكومة إلى ضرورة اشراكهم في المشاورات والاقتراحات التي تخص مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

وأشارت المنظمات، إلى أن الجزائر تعيش مرحلة جديدة، تستدعي الأخد بخبرة المؤسسات الاقتصادية لإنقاذ الإقتصاد الوطني وإنقاذ العمال المسرحين من شبح البطالة.

وبخصوص علاقتهم بالسياسة، أكد أرباب العمل، أنهم بعيدون عن السياسة ولا علاقة لهم بالفعل السياسي ماعدا ممارسة حقهم وواجبهم الإنتخابي كغيرهم من الجزائريين.