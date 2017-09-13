منظمات تتدخل في الجزائر وتتجاهل مجازر بورما!

تساءلت الإعلامية والوزيرة السابقة زهية بن عروس، عن الحقوقيين الذين يتدخلون في شؤون الجزائر ويتجاهلون مجازر بورما.

في منتدى الزميلة المجاهد، طالبت بن عروس المدافعين على حقوق الانسان بالتدخل لوقف المجازر المرتكبة في حق مسلمي بورما.

بن عروس ولدى تدخلها للتنديد على الجرائم، قالت إنّ المنظمات فقدت مصداقيتها.

وأشارت إلى أنّ هذه المنظمات واظبت على التدخل وإنجاز تقارير عن انتهاك حقوق الإنسان على المقاس، ولأغراض معينة.

وأضافت:”إنّ المنظمات التي تتدخل في الجزائر باسم حماية حقوق الانسان لصحفي معين، ومؤذن معين، أين هي الآن من مجازر بورما”.

وشدّدت بن عروس على أنّ ما يُرتكب في بورما له أبعاد إقتصادية وسياسية بحتة، والهدف منه خلق مناطق صراع.

كما دعت البرلمانية السابقة السياسيين الجزائريين خاصة الأحزاب لتبني موقف حازم تجاه ما يحصل في بورما.

وانتهت إلى أنّ هذه الاحزاب أصبحت إتكالية وتنتظر الحكومة لابداء مواقف الجزائر في قضايا دولية مماثلة لبورما.