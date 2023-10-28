منظمات حقوق الإنسان الدولية : كفوا عن إبادة الأبرياء في غزة ..وتقارير القصف مؤلمة جدا

قال مدير منظمة الصحة العالمية إنّ التقارير عن القصف المكثف في غزة مؤلمة جدا ولا يمكن نقل المرضى ولا إيجاد مأوى آمن. مشيرا الى أن انقطاع التيار الكهربائي في القطاع يجعل من المستحيل على سيارات الإسعاف الوصول إلى الجرحى.

كما أكدت المنظمة على لسان مديرها، أنها لا تستطيع الوصول إلى الموظفين والمرافق الصحية في غزة. ما يدعو الى الشعور بالخطر عن سلامتهم.

كما ناشدت كل من لديه القدرة على الضغط من أجل وقف إطلاق النار، أن يتحرك الآن.

كما أعلن برنامج الاغذية العالمي، أنه فقد الاتصال بفرقه في غزة وقلق على سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد بأن غزة اليوم أمام نقطة تحول ويجب أن تسود الإنسانية.

من جهته، قال وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، إنّ قطع إسرائيل الاتصالات عن غزة هدفه ارتكاب مزيد من الفظائع والإفلات من العقاب.

وياتي هذا في الوقت الذي يل فه في هذه الأثناء عدد من المصابين إلى المستشفى الإندونيسي شمال غزة إثر قصف منزل مأهول في مخيم جباليا.

وقد تم انتشال جثامين 42 شهيدا من حي الشاطئ في غزة، وهناك مزيد من الشهداء بعد قصف ليلة البارحة.