منظمات دولية تحذّر من إعادة اللاجئيين السوريين إلى بلادهم

حذرت منظمات دولية عدة، الدول المضيفة لمئات آلاف اللاجئين السوريين من إجبارهم على العودة إلى بلادهم في ظل استمرار العنف فيها.

وتحدثت المنظمات في تقرير عن مسارات مثيرة للقلق يجري اتباعها للترويج لإعادة اللاجئين في عام 2018.

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان “أرض خطرة” أن “مئات آلاف اللاجئين في خطر إذا أعيدوا إلى سوريا في عام 2018 .

رغم استمرار العنف والقصف الذي يهدد حياة المدنيين.

وأشار التقرير أن ملف عودة اللاجئين إلى سوريا موجود على جدول أعمال الدول المضيفة مع تغير الوضع العسكري في سوريا.

وفي مواجهة موقف متصاعد ضد اللاجئين، “بدأت الحكومات في عام 2017 التفكير مليا بإعادة اللاجئين إلى بلادهم”.