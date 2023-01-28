منظمة التعاون الإسلامي: الجزائر تدعو لإستحداث منصة رقمية للتعاون بين الدول الأعضاء

انطلقت اليوم السبت أشغال اجتماع الأمناء العامون في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وقال قريشي نياس الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أن للإدارة البرلمانية أهمية كبيرة. حيث ترافق البرلمانيين في مسارها التشريعية نظرا لخصوصيات الإدارة البرلمانية بالإدارات العمومية. وتم خلال الجلسة انتخاب ادرات مكتب الأبناء العامون.

كما تم عرض اقتراحات الامين العام للمنظمة واقتراحات البرلمان الجزائري والذي تم عرضه في جلسة مغلقة والاتفاق عليه.

وقال الأمين العام في كلمته إنه تم تنظيم هذا الاجتماع بعد انقطاع بسبب وباء كورونا. مشيرا أنه جد مهم لتحقيق التعاون المستمر والبناء.

ومن أهداف الجمعية هو تبادل الخبرات العملية والعلمية بغية التنسيق بين الدول الأعضاء والتعاون في ما بينها.

وجدد الدعوة إلى وضع آلية ملموسة وفعلية للوصول إلى هدف التعاون المطلوب.

كما أنه بوسع الدول الأعضاء تقديم استشارات واقتراحات لمنظمة والتفكير في إصدار مجلة عن الاتحاد باتفاق الدول الأعضاء. وأكد على ضرورة البذل الفعل، لنشاط الأمناء العامين.

وفي الكلمة التي ألقاها ممثل الجزائر الامين العام للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، قال ان البرلمانات الإسلامية بحاجة إلى منصة رقمية وهو ما يلخصه شعار الدورة.

ومن منطلق العصرية_يضيف_ اقترح عرض اجتماع افتراضي لوضع الخطوات الأولى لإنشاء هذا المركز ودراسة مواضيع جديدة لتعزيز عمل الجمعية.