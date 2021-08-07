منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا تجاوزت عتبة الـ200 مليون

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 ” في جميع أنحاء العالم عتبة الـ200 مليون.

وحسبما كشفت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإنه تم على الصعيد العالمي تسجيل 200174883 حالة إصابة مؤكدة. بما في ذلك 4255892 حالة وفاة، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها.

لا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل في المراكز الثلاثة الأولى من حيث حالات الإصابة المؤكدة. حيث أبلغت عن 35125227 و31812114 و19985817 حالة على التوالي. تليها روسيا بـ 6379904 حالات، وفرنسا بـ 6068252 حالة. والمملكة المتحدة بـ 5952760 حالة. وتركيا بـ 5822487 حالة، والأرجنتين بـ 4961880 حالة، وكولومبيا بـ 4807979 حالة، وإسبانيا بـ 4545184 حالة.

كما سجلت الولايات المتحدة والبرازيل والهند أعلى عدد من الوفيات. حيث بلغ عدد الوفيات لديها 609613 و 558432 و 426290 حالة على التوالي.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، مازالت الأمريكتان المنطقة الأكثر تضررا من كوفيد-19. بتسجيلها إجمالي 77904346 حالة إصابة مؤكدة و 2020001 حالة وفاة، تليها أوروبا بتسجيلها 60771066 حالة إصابة مؤكدة و 1226634 حالة وفاة.