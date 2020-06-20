منظمة الصحة العالمية: إنتشار كوفيد-19 يتسارع والعالم يمر بمنعطف حرج

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، من أن العالم يمر بمنعطف حرج مع تسارع إنتشار فيروس كورونا بعدة مناطق من العالم.

وقال ذات المسؤول، في ندوة صحفية أمس الجمعة: “تم تسجيل ما يصل إلى 150 ألف حالة إصابة فى يوم واحد”.

ودعا أدهانوم، الدول إلى عدم المسارعة برفع القيود، وأن يكون ذلك تدريجيا.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، إنه لا يوجد تعريف محدد للموجة الثانية للفيروس القاتل.

مضيفا أن الملاحظ في المجتمعات هو أن عدد حالات الإصابة يرتفع ثم ينخفض، ولكنه لا يصل إلى الصفر، ويبقى الوضع مستقرا ثم يعود الفيروس من جديد.

كما تحدثت خبيرة بالمنظمة، عن عدد المتعافين، كاشفة أن هناك بالفعل تسارعا في زيادة عددهم.

وأشارت الخبيرة، إلى أن المنظمة تبحث مع المختصين ما يتعلق بمدة فترة النقاهة والآثار على المريض بعد الشفاء، وحول عودة الفيروس للأشخاص المتعافين منه.