منظمة الصحة العالمية: إنخفاض ملحوظ في عدد وفيات فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل إنخفاض كبير خلال الأسبوع الأخير في عدد الوفيات المسجلة بسبب فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني: “في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 81 ألف حالة وفاة جديدة.

وأعتبرت المنظمة، أن الرقم هو أقل بنسبة 10 بالمائة بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

كما انخفض عدد الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي، بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع مؤشر الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا لمعطيات المنظمة، يستمر انتشار الطفرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، لهذا الفيروس وهو ما يثير قلقا كبيرا.

وأشارت المنظمة، إلى أنه تم حتى الآن العثور على الطفرة البريطانية في 94 دولة، والجنوب إفريقية في 46 دولة، والبرازيلية في 21 دولة.