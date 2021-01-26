منظمة الصحة العالمية تتوقع وصول حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم إلى 100 مليون هذا الأسبوع

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، أنه من المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 100 مليون هذا الأسبوع.

وقال تيدروس أمس، في تصريح صحفي “قبل عام من اليوم، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أقل من 1500 حالة إصابة بكورونا”.

وأضاف أنه من المتوقع، أن نصل إلى 100 مليون حالة”، داعيا إلى تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن في جميع البلدان.

وأفاد تيدروس، أنه بدون الوصول العادل إلى اللقاحات سيتعين على العالم مواجهة فشل أخلاقي كارثي وفشل إقتصادي.

يتوقع التقرير، أن تتعافى معظم البلدان في النصف الثاني من عام 2021، إعتمادا على إطلاق التطعيم.

وأوصى التقرير بدعم دولي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل لدعم طرح اللقاح وتعزيز الإنتعاش الإقتصادي والعمالة.