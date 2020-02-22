منظمة الصحة العالمية تحدد 13 دولة في إفريقيا ذات أولوية في مواجهة كورونا

حددت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، 13 دولة في إفريقيا ذات أولوية في مواجهة فيروس كورونا، بسبب روابطها المباشرة مع الصين، وحجم السفر المرتفع منها وإليها.

وأعربت المنظمة، نقلا عن وكالات أنباء دولية، عن قلقها المتزايد جراء تسجيل حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا، لم يزوروا الصين ولم يحتكوا بأشخاص قادمين من الصين.

كما أكدت المنظمة أنه تم شحن أزيد من 30000 قطعة من المعدات الوقائية الشخصية من فيروس كورونا لستة بلدان في إفريقيا.

وأبدت المنظمة استعدادها لشحن أكثر من 60.000 قطعة للدول المتبقية خلال الأسابيع القادمة.