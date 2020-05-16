منظمة الصحة العالمية تحذر من رش المطهرات في الشوارع

حذرت منظمة الصحة العالمية من رش المطهرات في الشوارع للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 قد ينجم عنه مخاطر صحية.

وأوضحت ذات المنظمة في بيان لها إن رش هذه المطهرات في الشوارع قد يكون غير فعّال وأنه ضارا بصحة الإنسان.

وأشارت إلى أن “الرش في الفضاءات المفتوحة على غرار الطرق والأسواق غير موصى به لقتل فيروس كوفيد-19 أومسببات أمراض أخرى لأن المطهر يفقد تأثيره بالأوساخ والركام”.

وشددت المنظمة على أن رش الأفراد بالمطهرات “غير موصى به تحت أي ظرف”، إذ “قد يكون مضرا جسديا ونفسيا ولا يقلل من أهلية المصاب على نشر الفيروس”.

ونوهت المنظمة “في حال إستعمال المطهرات، يجب أن يتم ذلك عبر نقع قطعة قماش أوممسحة بالمطهر”.