منظمة الصحة العالمية ترفع درجة تهديد جدري القرود

قامت منظمة الصحة العالمية برفع درجة التهديد العالمي لجدري القرود إلى معتدل. وسط مخاوف من إنتقال الفيروس إلى الحيوانات وعدم القضاء عليه أبدا.

وحسب موقع سكاي نيوز، فقد رفعت المنظمة درجة تهديد جدري القرود، بعد أن انتشر في عشرات الدول. موضحة أن إنفجار الحالات التي لا صلة لها ببعضها البعض أو بإفريقيا “موطنه الأصلي”. يعني أن الرقم الحالي من المرجح أن يكون أقل من الواقع.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه إذا استمرت العدوى، فإن الأشخاص المعرضين للخطر والأطفال، سيصابون به. وهم ضمن الفئات التي قد تفقد حياتها بسبب الفيروس. كما حذرت من أن تصنيفها “المعتدل” يمكن أن يصبح “مرتفعا”.

وتابعت: “الظهور المفاجئ والنطاق الجغرافي الواسع للحالات، يشيران إلى انتقال الفيروس على نطاق واسع بين البشر”. والذي ينتشر من خلال ملامسة الجلد للجلد أو قطرات الأشخاص المصابين. وتزداد المخاوف من انتقال الفيروس إلى الحيوانات البرية. ويصبح مستوطنا في العالم. كما هو الحال في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا. إلى جانب خطر تحور الفيروس الناتج عن الانتقال بين البشر والحيوانات.

ودعا مستشارون علميون للحكومة البريطانية، إلى عزل حيوانات الهامستر والأرانب والقوارض الأخرى التي يمتلكها مرضى مصابون، لمدة 3 أسابيع. خوفا من تفشي الفيروس في الحياة البرية، وبالتالي صعوبة القضاء عليه أو احتوائه.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن “جزءا كبيرا” من السكان معرضين للإصابة بمرض جدري القرود. بسبب التوقف عن برنامج التطعيم ضد الجدري. ونظرا لأن الجدري وجدري القرود متشابهان جدا.

ويمكن لجدري القرود أن يقتل ما يصل إلى 10 بالمئة من الأشخاص الذين يصيبهم بالعدوى. والسلالة الأكثر اعتدالا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدا من كل 100، على غرار ما حدث عندما ضرب فيروس كورونا لأول مرة.

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