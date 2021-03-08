منظمة الصحة العالمية تشيد بدور روسيا في إنتاج لقاح “سبوتنيك v”

ثمن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساهمة روسيا في تطوير لقاح “سبوتنيك v” ضد فيروس كورونا.

وغرد تيدروس على حسابه بتويتر قائلا: “أجريت محادثة هاتفية بناءة مع وزير الصحة الروسي وأقدر استثمار روسيا في العلوم”.

وتناقش الطرفان، حول اللقاح الروسي سبوتنيك v وإدراجه في قائمة الأدوية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ.

كما ناقشا دور نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير المعدية.

وأكد رئيس المنظمة أن “الصحة العالمية تقدر تقديرا عاليا الدور الريادي لروسيا ودعمها المالي في هذا المجال”.