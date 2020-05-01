منظمة الصحة العالمية تطالب الصين بدعوتها للتحقيق في مصدر كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة،أنها تأمل بتلقي دعوة من بكين للمشاركة في تحقيقاتها بشأن مصدر فيروس كورونا.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ يشوانغ، الادعاءات التي تفيد بأن فيروس كورونا تسرب من مختبر مدينة ووهان.

وقال يشوانغ أن مختبر ووهان “غير قادر على تصميم وخلق فيروس كورونا، وأنه لم يفعل ذلك أبدا.

وأضاف أن المختبر يحقق جميع التدابير الوقائية والسلامة البيولوجية لمنع تسرب أي مسببات للأمراض.

وقال أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومزيفة تماما.

كما انتقد تصريحات السياسيين الأمريكيين حول تحميل الصين مسؤولية الوباء العالمي، داعيا الولايات المتحدة لقضاء وقت أكثر من أجل السيطرة على الوباء.

وقال أمس الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اطلع على أدلة تفيد بأن كورونا مصدره مختبر ووهان.