منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا جديدا حول كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن أوروبا ستدخل مرحلة حرجة في معركتها ضد فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس، بأن أوروبا “في عين عاصفة كوفيد-19”.

وأوضح ذات المتحدث، أن نحو 50% من عبء الوباء يقع حاليا على عاتق دول القارة العجوز.

وأشار المدير الفرعي للمنظمة، إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا، تضاعف خلال الأيام الـ10 الماضية ليقترب من عتبة المليون.

وأكد المسؤول أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون مرحلة حرجة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وذكر كلوغي أن أوروبا في الفترة القادمة قد تمضي تدريجيا في تخفيف بعض القيود المفروضة لردع الجائحة، محذرا من الاستعجال في هذه العملية.