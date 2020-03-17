منظمة الصحة العالمية تعلن إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إصابة إثنين من موظفي المنظمة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع “سبوتنيك”، كشف ذات المتحدث، إن العاملين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما الأعراض في المنزل وتم التأكد من إصابتهما بكوفيد 19.

ودعت المنظمة، أمس الاثنين، إلى إجراء فحص لكل حالة مشتبه بإصابتها في مواجهة أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي، إن عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين.

وسُجّلت أعلى حصيلة وفيات بهذا الفيروس المستجد، في الصين، حيث بلغت 3213 حالة، تليها إيطاليا مع 1809 وفيات، ثم إيران مع 853 حالة وفاة، وإسبانيا التي سجلت 297 حالة وفاة.