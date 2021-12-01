منظمة الصحة العالمية تكشف سر تسمية المتحور الجديد بأوميكرون

أطلقت منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي ظهر مؤخرا في جنوب إفريقيا تسمية “أوميكرون”. حيث تعتمد المنظمة على إطلاق تسميات لها معنى على كل متحورات وباء كورونا المستجد.

وتساءل الناس عن أصل سبب إطلاق المنظمة تسمية أوميكرون على هذا المتحور الجديد، خاصة وأنه مختلف عن تسميات المتحورات الأخرى.

وكانت منظمة الصحة العالمية ستطلق على المتحور الجديد إسمين من الحروف الأبجدية اليونانية وهما “NU” أو “XI”. غير أنها تراجعت عن الإسمين ليس بالصدفة وإنما لوجود أسباب.

لماذا أوميكرون وليس “NU” أو “XI”

وقالت المنظمة، أنها تطلق على كل متحور جديد إسما بنفسها، وكانت ستسمي المتحور الجديد بـ “NU” أو “XI”. لكن تراجعت وألغتهما لسببين، إعتبرتهما مهمين.

كما تعتمد المنظمة في تسمية المتحورات الجديدة على المنطقة التي يظهر بها المتحور وتعتبرها طريقة سهلة وبسيطة لمتابعة الوباء. على غرار “ألفا” و”دلتا“.

وتراجعت المنظمة عن إطلاق إسم “NU” على المتحور الجديد، لأن نطقه باللغة الإنجليزية قريب من كلمة “new” والتي تعني “جديد”. ولتجنب تشابه الكلمتين new” و”NU” في النطق فقط وعدم التفريق بينهما ألغت هذه التسمية.

كما ألغت المنظمة تسمية “XI” على المتحور الجديد بسبب أمور سياسية ودبلوماسية ولتفادي أي تشابه أو خلط في الأسماء. لأن “XI” هو إسم عائلة كبيرة وعريقة واسعة الإنتشار في العالم، وربما إطلاق هذا الإسم على المتحور الجديد قد يسبب مشاكل.

وأوضحت المنظمة أنها عندما تطلق إسم على المتحورات الجديدة تتجنب الإساءة إلى أي مجموعة عرقية أو إقليمية أو وطنية، أو إجتماعية أوثقافية.

للإشار، ظهر المتحور أوميكرون الأسبوع المنصرم في جنوب إفريقيا، وعله سارعت العديد من دول العالم إلى تعليق رحلاتها وغلق حدودها معها. من أجل الحد من إنتشار هذا المتحور الجديد والذي خلق حالة قلق وإستنفار قصوى.

وسجلت بعدها بعض الدول حالات إصابة بالمتحور أوميكرون على أراضيها، كهولندا وبلجيكا وكندا وفرنسا والسعودية.

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