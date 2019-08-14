منظمة الصحة العالمية تهنئ السعودية على نجاح موسم الحج

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منظمة الصحة العالمية تهنئ السعودية على نجاح موسم الحج
بقلم نادية بن طاهر

هنأت منظمة الصحة العالمية، السلطات السعودية، على نجاحها في تنظيم موسم الحج، هذا العام، دون تسجيل تفشي للأمراض.

وحسب موقع “أورو نيوز”، غردت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها على تويتر، مهنأة الحكومة السعودية ووزاة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج.

واضافت المنظمة، بأنه لم يتم تسجيل، أي تبليغ، عن أي من أحداث الصحة العامة، أو تفشي الأمراض في صفوف الحجاج.

وعاد قرابة 205 مليون حاج إلى مكة، لإختتمام مناسك الحج، بطواف الوداع، دون أي حوادث.

ونشرت السلطات السعودية، أكثر من 30 ألف عامل بالقطاع الصحي، للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الاسعافات الأولية لهم.


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