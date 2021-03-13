منظمة الصحة العالمية تُرخص الإستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون

أخبار العالم
  • -
  • 0
منظمة الصحة العالمية تُرخص الإستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون
بقلم نادية بن طاهر

رخصت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح “جونسون أند جونسون” ضد فيروس كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “كل أداة جديدة وآمنة وفعالة ضد COVID-19 هي خطوة أخرى أقرب للسيطرة على الوباء”.

وقامت الصحة العالمية، بإضافة اللقاح إلى منظومتها “كوفاكس” التي تسعى لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة.

ويتميز لقاح “جونسون أند جونسون” بأنه جرعة واحدة فقط ولا يحتاج لنفس متطلبات التبريد الخاصة بلقاحي فايزر او موديرنا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=970903

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com