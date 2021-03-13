منظمة الصحة العالمية تُرخص الإستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “كل أداة جديدة وآمنة وفعالة ضد COVID-19 هي خطوة أخرى أقرب للسيطرة على الوباء”.

وقامت الصحة العالمية، بإضافة اللقاح إلى منظومتها “كوفاكس” التي تسعى لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة.

ويتميز لقاح “جونسون أند جونسون” بأنه جرعة واحدة فقط ولا يحتاج لنفس متطلبات التبريد الخاصة بلقاحي فايزر او موديرنا.