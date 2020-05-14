منظمة الصحة العالمية: كورونا قد لا ينتهي ويبقى معنا للأبد

صرح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم خلال مؤتمر الصحي أن فيروس كورونا كوفيد 19 قد لا ينتهي.

وقال الدكتورمايك رايان إن “الفيروس المستجد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام”.

وأضاف الدكتور أن فيروس كورونا “ويتوطن مثل (HIV) المسبب لمرض الإيدز”.

واضاف مايك رايان “لا أقارن بين كورونا والإيدز، ولكنني أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين”.

وأكد الدكتور أن اللقاح وحده من يخلصنا من كورونا قائلا: “مع اللقاح قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس”.