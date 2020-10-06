منظمة الصحة العالمية: لايمكننا الوقوف وانتظار ظهور لقاح ضد فيروس كورونا

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى عدم إنتظار ظهور لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف غيبريسوس، أنه يجب إنقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حاليا للإنقاص من فيروس كورونا..

جاء هذا خلال مشاركته برسالة فيديو في أعمال الدورة 71 للجنة الإقليمية للقسم الغربي من المحيط الهادئ.

وشدّد على ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا، وعدم انتظار أن تجهز اللقاحات.

وقال غيبريسوس في رسالته المصورة: “نأمل أن يكون اللقاح جاهزا وفعالا وآمنا وأ، تحصل جميع الدول عليه”.

وتابع يقول:”لا يمكننا إنتظار ظهور اللقاح، لأنه من الضروري إنقاذ الحياة بالمتوفر حاليا.

كما يتعين علينا السيطرة على الفيروس، ولكن أماما المزيد من الاختبارات”.

وأعرب غيبريسوس عن ثقته في أن هذا الوباء سينتهي، لكنه لن يكون الأخير، داعيا إلى ضرورة تحضير العالم للجائحة المقبلة.