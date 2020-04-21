منظمة الصحة العالمية: لا يمكن تحديد مصدر كورونا الآن

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة، تاكشي كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس.

وأضاف ذات المتحدث، أنه لم يتم التوصل لنتائج حتى الآن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر بمدينة ووهان، في وسط الصين.

ورد مدير المختبر الصيني على هذه الاتهامات، ونفى أي مسؤولية له في انتشار الوباء.