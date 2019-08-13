منظمة الصحة العالمية : موسم الحج مرّ بنجاح دون الإبلاغ عن أمراض وبائية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ المملكة العربية السعودية، استضافت موسم الحج هذا العام 1440 هـ/ 2019 بنجاح.

حيث لم يسجّل أي إعلان عن حالة صحة عامة أو أمراض وبائية في صفوف الحجيج حسب بيان لمنظمة الصحة.

وأفادت المنظّمة أنها أرسلت فريقا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة السعودية، للوقاية من حدوث أي أمراض وبائية محتملة.

وذكّرت المنظمة، بأنّ موسم الحج جاء في وقت أعلنت فيه عن وباء الإيبولا كطارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا.

بالإضافة إلى ورود تقارير من بلدان يشارك مواطنوها في الحج ،بشأن أمراض الكوليرا وشلل الأطفال والحصبة وأمراض معدية أخرى.

وأشارت المنظّمة إلى تعاون مع وزارة الصحة السعودية في تطوير أداة لنظام الإنذار الصحي المبكر، بهدف تيسير أنشطة الكشف والاستجابة.

في حين تأكد فريق من منظمة الصحة من والعمل الجيد لنظام الإنذار المبكر في مراكز الرعاية الصحية بمنى والمزدلفة وعرفات.