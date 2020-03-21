منظمة الصحة العالمية: ندعم قطاع غزة في استعداده لمواجهة كورونا

قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبد الناصر صبح، اليوم السبت، أن المنظمة تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة القطاع على التصدي لفيروس كورونا.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن صبح، قوله: “نحن بصدد توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة لدعم القطاع الصحي في استعداده لمواجهة كورونا”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن تأخر الإصابة بالوباء في غزة، يعطي المنظمة فرصة لاستعداد أفضل في مواجهة هذا الفيروس المستجد.

و لم يسجل قطاع غزة، إلى غاية الساعة، أي إصابات بفيروس كورونا المنتشر في عدة دول من العالم، والتي من بينها الجزائر.