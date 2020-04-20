منظمة الصحة: تخفيف إجراءات الحجر الصحي ليس مؤشرا لإنتهاء الوباء

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، أن تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا في بعض الدول ليس مؤشرا لإنتهاء الوباء.

وأشار المدير العام للمنظمة، خلال الإجتماع الإفتراضي لوزراء الصحة لمجموعة العشرين نقلته وكالة بلومبرغ، بأنه على الدول التي تخطط لتخفيف القيود الإجتماعية أن تفعل ذلك على مراحل.

وأضاف أن هذه الإجراءات ليست نهاية للوباء وإنما مجرد بداية للمرحلة الثانية.

وأكدت الوكالة ان المنظمة ستنشر خطة مرحلتها القادمة بخصوص فيروس كورونا وسوف تتضمن تقييما للموارد المطلوبة للتعامل مع هذه المرحلة.