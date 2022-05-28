منظمة العفو الدولية تدعو المغرب لإنهاء العنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات

دعت منظمة العفو الدولية، امس الجمعة، الى ضرورة إنهاء المغرب للمضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات في الأراضي المحتلة.

كما دعته إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومنع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها نأنها أجرت تحقيقا في ملابسات الاعتداءات التي وقعت خلال خمسة حوادث منفصلة يومي 15 و16 أفريل الماضي في مدينة بوجدور المحتلة.

والتي استهدفت خلالها كل من الناشطات زينب بابي, وأمباركة الحافظي وفاطمة الحافظي وأم المؤمنين الخراشي ونصرتهم (حاجتنا) بابي, بعد مشاركتهن في الاحتجاجات السلمية الداعمة لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي ودعمهن العلني للناشطة سلطانة خيا.

وقالت المنظمة في هذا الإطار، قام ضباط شرطة مغاربة ورجال أمن في ثياب مدنية بضرب النساء بالهراوات ولكمهن وركلهن.

وذكرت آمنة القلالي, نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حتى الآن, ينعم الجناة بالإفلات التام من العقاب.

كما اكدت إلى أنه بالإضافة إلى ما تعرضن له، فلقد قامت السلطات المغربية بوضع عناصر أمنية خارج منازلهن, مما جعلهن خائفات من الخروج.

كما حثت ذات المتحدة السلطات المغربية على إنهاء المضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل الشرطة المغربية وعناصر الأمن.