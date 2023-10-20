منظمة العفو الدولية تنشر تقريرا حول جرائم حرب الكيان الصهيوني في غزة

نشرت اليوم منظمة العفو الدولية تقريرا تذكر فيه بأن عائلات أبيدت بأكملها في قصف الكيان الصهيوني على غزة.

ووثقت منظمة العفو الدولية بالأدلة الدامغة على جرائم حرب التي إقترفها الكيان الصهيوني ضد الابريان والمدنيين.

ووفقا لتقريرها “وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومنها هجمات عشوائية تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين”. “يجب التحقيق في هجمات إسرائيل على غزة باعتبارها جرائم حرب”.

كما كشفت منظمة العفو الدولية أن “نتائج تحقق المنظمة من الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وفشلت في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية”.

وجاء فيالتقرير ان “القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، كما أن نتائج التحقيق في خمس هجمات إسرائيلية كشفت أن المنظمة لم تجد أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في موقع الهجمات”.