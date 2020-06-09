منظمة العمل الدولية: قرابة 200 ألف بحار عالقين في السفن بسبب فيروس كورونا

كشفت منظمة العمل الدولية، أن عدد البحارين العالقين بالسفن عبر أنحاء العالم بسبب وباء كورونا يتراوح ما بين 150و 200 ألف بحار.

وطالبت منظمة العمل الدولية بضرورة إتخاء إجراءات وتدابير منسقة من أجل عودتهم إلى منازلهم سالمين متعافين، كما دعت إلى الإعتراف بالبخارة على أنهم عمال رئيسيون يضمنون تدفق التجارة وحركة الامدادات الطبية والمواد الغذائية والسلع الأخرى.

وذكرت المنظمة، أنه وبعد تحذيرها منذ شهر أفريل بشأن البحارة الذين لم تمنح لهم الاذن بمغادرة سفنهم تقدما محدودا، خاصة وأن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم خاصة وان البعض منهم أكمل الجولات عبر السفن لمدة فاقت أربعة أشهر، وتفيد التقارير بأن أغلبهم يعانون من مشاكل صحية وجسدية مما يقلل قدرتهم على أدائهم لواجبهم.