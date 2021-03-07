منظمة الفاو: الأسعار العالمية للسلع الغذائية تواصل إرتفاعها للشهر التاسع على التوالي

تواصل الأسعار العالمية للسلع الغذائية إرتفاعها للشهر التاسع على التوالي، حيث عرفت مواد السكر والزيوت النباتية أعلى زيادة.

وحسبما جاء في تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، فإن أسعار المواد الغذائية تسجل إرتفاعا متتاليا.

وأضاف التقرير، أن أسعار السكر والزيوت النباتية عرفت زيادة محسوسة.

وأوضحت المنظمة، أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولا في التجارة 116 نقطة في فيفري الفارط.

وهو ما سجل إرتفاعا بنسبة 2.4 بالمائة عن مستواه المسجل في الشهر السابق وأعلى بنسبة 26.5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

فبالنسبة لأسعار السكر، ارتفعت بنسبة 6.4 بالمائة منذ جانفي الفارط، لا سيما وأن الإنتاج تراجع في بلدان الإنتاج الرئيسية.

وأضافت المنظمة، أن ارتفاع الطلب على الواردات من جانب آسيا قد أثار انشغالات بشأن تراجع العرض العالمي.

كما أشارت، إلى أن توقعات إنتعاش الإنتاج في تايلند أو وفرة المحاصيل في الهند قلصت الزيادة.

وفيما يخص مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية، فقد سجل إرتفاعا بنسبة 6.2 في المائة.

وأوضحت المنظمة، أن ارتفاع الأسعار شمل تسجيل جميع أنواع الزيوت بما فيها زيوت النخيل والصويا واللفت ودوار الشمس.

و فيما يتعلق بأسعار الألبان، فقد ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة، مدفوعة بأسعار الصادرات الدولية من الزبدة.

من جهتها، بلغت أسعار الحبوب متوسطا أعلى بنسبة 1.2 بالمائة مما كان عليه في جانفي، وارتفعت أسعار الذرة الرفيعة بنسبة 17.4 بالمائة في الشهر.

أما الأسعار الدولية للذرة والقمح والأرز، فأشار تقرير الفاو الى أنها إما ثابتة أو ارتفعت بشكل طفيف.