منظمة حماية المستهلك تحذر من إقتناء عصير “Illoula”

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من إقتناء منتوج جديد، عبارة عن عصير يتم تداوله في الأسواق، من نوع “Illoula”، وهو غير صالح للإستهلاك.

وأوضحت المنظمة، من خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، أن العصير غير صالح للإستهلاك، ويوجد به شوائب، وعند فتحه تنطلق منه رائحة كريهة.

وأضافت المنظمة، أنها تواصلت مع صاحب العلامة، وهو جديد في المهنة، والذي أقر بأنه قد إقتنى مواد حافظة، مدة صلاحيتها قصيرة.

وتابعت المنظمة، أن المنتوج من نفس العلامة، والذي سيتم تداوله في الأسواق بداية من شهر أكتوبر الجاري، سيكون صالحا للإستهلاك.