منظمة حماية المستهلك تضع شروطا للمحلات بعد إستئناف نشاطها التجاري لتفادي إنتشار كورونا

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك عقب صدور قرار توسيع النشاطات الإقتصادية المسموح بها 5 شروط لتفادي إنتشار كورونا.

وطالبت ذات المنظمة بإلزام أصحاب المحلات بالتقيد وإتخاذ التدابير الوقائية للحد من إنتشار كورونا مع تعريض مخاليفيها للغلق الفوري.

وأوضحت المنظمة الشروط التي وجب إنخاذها من قبل أصحاب المحلات في ظل الجائحة وهي:

عدم ادخال اكثر من 3 زبائن دفعة واحدة.

الزامية التطهير بالمعقم قبل الدخول.

الزامية استخدام الكمامات قبل دخول المحل.

الزامية إستعمال الكمامات للبائع وكل عامل بالمحل.

إحترام مسافة الأمان.