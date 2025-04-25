منظمة “حمايتك” تحذّر من أخبار مغلوطة حول الأضاحي المستوردة

حذّرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المُستهلك “حمايتك” من تداول أخبار مغلوطة حول الأضاحي المستوردة.

وأوضحت منظمة “حمايتك” عبر صفحتها على فيسبوك: “عندما وفرت الدولة كباشا بسعر معقول ومناسب للمواطن الجزائري عن طريق الاستيراد. يعمد كثير من السماسرة لنشر أخبار مغلوطة عن موت مفاجئ لرؤوس الماشية المستوردة. حتى تكون فرصة للمضاربة ورفع أسعار الماشية”.

وأضاف المنشور: “لذلك الدولة ستواجه هؤلاء بالعقوبة التالية: السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج لنشر أخبار مغلوطة”.