منظمة “فاو”: إستعادة 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول 2030

عرض المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ،شو دونيو، خارطة طريق لتجسيد الجدار الأخضر الأفريقي الذي يعد من أهم البرامج المسطرة لمواجهة ظاهرة التصحر، والإسهام في تطوير التنمية المستدامة في القارة.

وأفادت المنظمة أمس على موقعها الإلكتروني، أنه حان الوقت للتنسيق وتجديد الدعم للجدار العظيم الذي يعد أهم برنامج للتنمية المستدامة في إفريقيا.

وقال “شو” في تصريح وجهه لرؤساء منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات متعددة الأطراف خلال مائدة مستديرة حول كيفية تنفيذ المشروع الممتد على مساحة 8 الاف كلم مربع والهادف إلى استعادة 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول 2030.