منظمة محامي البليدة ترد على نقيب القضاة.. ماجاء على لسانك لايتماشى مع منصبك ونحتفظ بحق المتابعة القضائية

ردت منظمة محامي البليدة على البيان الصادر عن رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك.

وحسب نسخة من البيان الذي تحوز “النهار اونلاين” عن نسخة منه، فقد أكد نقابة محاميي البليدة أن تصريحات نقيب القضاة تضمنت ألفاظا وعبارات سوقية وغير مسؤولة لاتتناسب مع المنصب الذي يتقلده نقيب القضاة

وجاء في البيان “إذا كانت العلاقة بين القضاء والمحاماة هي علاقة تشاركية عميقة كان يجب على نقيب القضاة أن يجسد ذلك بعبارات تتناسب مع تقاليد الجهاز القضائي بكل مكوناته.

وأضاف نص البيان ” إذا كان تضامن المحامين في الدفاع عن حقوقهم مرسخا لدى جميع الامم التي تحترم حق الدفاع، فإن ماذكره رئيس نقابة القضاة من عبارات يستحي قلم نقابة المحامين من ذكرها”

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن ماجاء ذكره على لسان رئيس نقابة القضاة يعتبر انحطاط أخلاقي غير مسبوق و انحراف سلوكيا يعبر عن عدم تكيف وظيفي يتماشى مع المنصب الذي يحتله، والقطاع الذي يمثله.

وفي هذا الخصوص ّأكدت نقابة محامي البليدة أن ماجاء على لسان نقيب القضاة يعتبر جرائم يعاقب عليها القانون تحتفظ هيئة الدفاع بحق اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لحماية حقوقها