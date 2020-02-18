منظمتين جديدتين للمحامين بتيارت وغليزان

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسومين الرئاسيين الخاصة بإحداث منظمتين للمحامين بكل من ولايتي تيارت وغليزان.

وجاء في المرسوم، أن مقر منظمة المحامين بتيارت، سيكون بمجلس قضاء تيارت.

كما تحدد دائرة اختصاص منظمة المحامين لتيارت، بدائرة اختصاص مجلس قضاء تيارت ومجلس قضاء تيسمسيلت.

أما منظمة المحامين بغليزان، فيحدد مقرها بمجلس قضاء غليزان، وحددت دائرة اختصاصها، بمجلس قضاء غليزان.

وكلف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ونقيب منظمة المحامين لمستغانم، بوضع هياكل

المنظمتين الجديدتين وتنصيبهما.