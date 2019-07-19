منعت الفيميجان والألعاب النارية.. فرنسا في حالة تأهب قصوى لنهائي الكان

وضعت فرنسا تدابير أمنية استثنائية، تحسبا لنهائي كأس أمم إفريقيا، حيث سيتم تعبئة المدن والشوارع بالآلاف من رجال الشرطة والدرك والإطفاء.

وقد تم وضع خطة أمنية خاصة لتأمين والإشراف على الحشد الذي سيحضر هذا النهائي، وهذا بثلاث مدن رئيسية، تتواجد بها أعداد هائلة من الجالية الجزائرية المعنية، وهي باريس وليون ومرسيليا.

ووفقًا لمصادر وسائل الإعلام الفرنسية، فقد تم توجيه تعليمات صارمة للشرطة، لاعتقال أي شخص يشتبه أو يمثل خطراً محتملاً للعنف.

كما اتخذت عدة مقاطعات في باريس ومرسيليا قرارًا بحظر بيع المشروبات الكحولية قبل وبعد المباراة، من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 8 صباحًا في صباح اليوم التالي.

ويحظر أيضًا بيع الألعاب النارية، وكذلك بيع وتجارة “المواد الكيميائية المسببة للتآكل، ومنتجات الوقود المحلية، بما في ذلك الغاز القابل للاشتعال، والمنتجات البترولية، بما في ذلك الوقود.

وقد أعلن قائد شرطة باريس، ديدييه لالليمنت، أن جهاز السلامة المخطط لهذا النهائي مهم جدا، حيث سيتم تعبئة حوالي 2500 من رجال الشرطة والدرك، بالإضافة إلى 300 من رجال الإطفاء بالقرب من الشانزليزيه.

وأوضح ديدييه أن “جهاز حماية لواجهات المباني والمحلات التجارية والإدارة” سيتم إعداده على “طول محور كونكورد وتويليري وبورت مايلوت”، مع “مراقبة على المحيط الخارجي”.