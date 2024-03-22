منع الصيام في مختلف الفئات السنية لمنتخبات فرنسا

قررت الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، منع اللاعبين المسلمين في مختلف منتخبات فرنسا للفئات السنية، من صيام شهر رمضان الحالي.

وصنع هذا القرار جدلا كبيرا، لاسيما وأن المنتخبات الفرنسية في مختلف الفئات العمرية تضم عددا معتبرا من اللاعبين المسلمين.

وكشف موقع “أر أم سي” بأن الاتحادية الفرنسية. قامت بتوجيه مذكرة لجميع المدربين الوطنيين، من أجل عدم إضفاء تغييرات على برامج العمل بهدف مساعدة اللاعبين الصائمين على القيام بواجبهم الديني.

وفي سياق متصل. قال فيليب ديالو رئيس الاتحادية الفرنسية في تصريحات لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية: “في إطار الحفاظ على مبدأ الحيادية. طالبت من جميع الأطراف بالحفاظ على نفس طرق العمل الاعتيادية بمعنى أنه لا يوجد أي موجب لاتخاذ قرارات استثنائية لأسباب دينية بالأساس”.

كما أبرزت تقارير صحفية فرنسية، بأنه قد تم استبعاد محمد دياوارا موهبة أولمبيك ليون. من منتخب فرنسا تحت 19 سنة، وذلك على خلفية رفضه الانصياع للقواعد الجديدة التي فرضها الاتحادية بخصوص صيام شهر رمضان.

مشيرة إلى أن دياوارا صاحب الأصول المالية، تمسك بممارسة واجبه الديني في شهر رمضان ليتقرر تعويضه في منتخب فرنسا للشباب بزميله ديهماين تابيبو لاعب فريق نانت.