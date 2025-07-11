منع بيع فاكهة الدلاع المجزّأة

أعلنت مديرية التجارة لولاية قسنطينة، أنه يمنع منعا باتا تقطيع فاكهة البطيخ “الدلاع”، أثناء عرضها للبيع وهذا نظرا لحساسية هذه الفاكهة وفسادها السريع بعد التعرض لارتفاع درجات الحرارة.

ويأتي هذا، حسب بيان للمديرية، تطبيقا لمبدأ الاحتياط وكإجراء احترازي وقائي من أجل تفاوي وقوع التسممات الغذائية خلال الفترة الصيفية.

وأشار البيان، إلى ضرورة رفع درجة اليقضة واحترام كل شروط النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية. وسلامتها خلال عملية وضع الفواكه رهن الاستهلاك.

ودعت المديرية، تجار التجزئة للخضر والفواكه، الالتزام الصارم بهذه التعليمات، حرصا على صحة وسلامة المستهلكين.