منع كل تلميذ يتأخر 10 دقائق من اجتياز امتحان “البيام”

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يحذّر

حذّر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ووزارة التربية الوطنية، التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط “البيام“، من التأخر لمدة تفوق 10 دقائق، حيث سيحرمون من اجتياز كل الامتحان.

وشدد المفتشون ورؤساء المراكز، بطلب من وزارة التربية الوطنية و “أوناك”، على الأساتذة الحراس، بضرورة تتبع التعليمات المتعلقة بحراسة الامتحان بكل حذافيرها، حتى يتم ضمان السير الحسن للامتحان.

ومن بين التعليمات التي تلقاها الأساتذة الحراس، حرمان التلاميذ الذين يتأخرون عن الامتحان بـ 10 دقائق، من اجتياز الامتحان، وغلق أبواب المراكز عند الساعة التاسعة بالضبط صباحا.

وفي هذا الصدد، شدّد رؤساء المراكز، على أن الأساتذة المكلفين بالحراسة، ينبغي أن يكونوا حاضرين داخل القاعات نصف ساعة قبل الامتحان، فيما سيتم فتح الأبواب أمام التلاميذ ربع ساعة قبل انطلاق الامتحان.

ومن الأمور التي استحدثتها وزارة التربية، هو منع الأساتذة من الجلوس داخل قاعات الامتحان، وفي هذا الصدد، شدد المفتشون خلال الاجتماعات الأخيرة، على ضررة احترام التعليمات القاضية بعدم إحضار الهاتف النقال أو استعماله، مهما كانت الأسباب.

وتأتي هذه الإجراءات لمنع أي تسريب أو غشّ لتجنب ما حدث خلال السنوات الماضية.

ومن الممنوعات أيضا، تجنب تواجد الأساتذة في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم أو التحدث مع المترشحين أو محاولة التلميح إلى موضوع الاختبار، والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب.

كما يمنع تواجدهم أمام باب قاعة الامتحان أو الجلوس أو الانشغال بأي شيء غير مهمة المراقبة والحراسة، وهم مطالبون أيضا بالالتزام عند نهاية الاختبار، بجمع أوراق إجابات كل المترشحين الحاضرين، حتى وإن لم ينتهوا من الإجابة، والتأكد من أن طليعة الإجابة كتبت عليها كل البيانات المطلوبة ومطابقتها للمعلومات الموجودة في الاستدعاء.