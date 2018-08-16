منع وضع اللافتات الإشهارية على واجهة البنايات والمحلات التجارية

أصدرت مصالح بلدية الجزائر الوسطى أمرا بمنع وضع اللافتات الإشهارية على واجهات أصحاب النشاطات التجارية والحرفية والمهن الحرة.

وحسب بيان لمصالح البلدية، فإنّه يمنع على جميع الأشخاص المعنويين أصحاب النشاطات التجارية والحرفية والمهن الحرة.

وضع الملصقات الإشهارية مهما كان نوعها وطبيعتها على واجهة البنايات والمحلات التجارية.

وحسب ذات البيان، فإنّكلّ عملية إشهار تقتضي الموافقة على المسبقة وترخيص من مصالح البلدية الوسطى المختصة ضمن الأماكن المخصصة للعمليات الإشهارية.

وكلّ مخالفة لمحتوى ما جاء في القرار تعرض صاحبها للإجراءات القانونية المنظمة لهذا العمل.

و يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.