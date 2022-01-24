منع حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات

قرر الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان منع عقد جميع الملتقيات واللقاءات والتجمعات لاسيما منها حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات ذلك إلى غاية إشعار آخر.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى تقرر تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 10 أيام بداية من الغد. وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 جانفي 2022. القرار جاء تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون وبعد مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور فيروس كورونا.

واضاف البيان أنه تم تسجيل عدد الإصابات المسجّلة مؤخرا تجاوز ما سُجّل خلال ذروة الموجة الثالثة بحيث أن هذا الارتفاع في عدد الإصابات يدل على خطورة الوضع الذي يمكن أن يعرض هياكلنا الإستشفائية إلى صعوبات كبيرة قد تصل إلى حد التشبع

كما أكد البيان على ان هذا الانتشار في عدوى الإصابة بكورونا قد يكون له تأثير قوي على السكان وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة لاسيما غير الملقحين.

ووجه الحكومة رسالة للمواطنين تدعوهم فيها إلى الاستمرار في الالتزام، بعزم وبدرجة عالية من الوعي، بكافة التوصيات والتدابير الصحية للوقاية والحماية ودعم الهبة التضامنية لـمواجهة هذه الأزمة الصحية.

وأخيراً، فإن الحكومة تدعو الجميع إلى الاستمرار في الالتزام، بعزم وبدرجة عالية من الوعي، بكافة التوصيات والتدابير الصحية للوقاية والحماية ودعم الهبة التضامنية لـمواجهة هذه الأزمة الصحية.